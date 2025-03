Vasco Sub-20 x Cruzeiro Sub-20: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão Sub-20

Vasco Sub-20 e Cruzeiro Sub-20 se enfrentam ensta quarta-feira (19), às 15h45 (horário de Brasília) no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado).

O Vasco ocupa a oitava posição na tabela, somando apenas um ponto. A equipe carioca empatou em 1 a 1 com o América-MG na estreia do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Cruzeiro está na quarta colocação, após uma goleada expressiva de 4 a 1 sobre o Fortaleza na última quarta-feira (12).

Nos últimos quatro jogos, a Raposa saiu vitoriosa em três ocasiões, enquanto o Vasco conquistou apenas uma vitória.

Cruzeiro Sub-20 campeão da Copa do Brasil Sub-20 em 2024 (Foto: Divulgação / Cruzeiro)

Confira as informações do jogo entre Vasco Sub-20 e Cruzeiro Sub-20

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO SUB-20 X CRUZEIRO SUB-20

2° RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-20

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de março de 2025, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro;

📺 Onde assistir: Sportv (cannal fechado).