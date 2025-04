Ficha do jogo BRA VAS NBB 25ª rodada Data e Hora Sábado, 5 de abril, às 11h (de Brasília) Local Ginásio Nilson Nelson, em Brasília Árbitro Onde assistir YouTube NBB e BasquetPass TV

Vasco e Botafogo entram em quadra neste sábado (5) em jogos da 25ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). Enquanto o Vasco duela pela quarta posição no campeonato, o Botafogo busca sair da lanterna da classificação. O Vasco é o primeiro a jogar, entrando às 11h contra o Brasília. A partida tem transmissão no YouTube do NBB e da BasquetPass TV.

Já o Botafogo enfrenta o São Paulo a partir das 16h (de Brasília), o duelo terá o Botafogo como mandante e ainda não há informação sobre transmissão da partida. O Botafogo é o último no campeonato, na 18ª posição, com 38 pontos. O São Paulo está quatro posições acima do Alvinegro, com 42 pontos.

Jogos do NBB neste sábado

BRASÍLIA x VASCO

A partida é briga direta pela quarta posição no campeonato. O Vasco vem de uma vitória contra o Paulistano. Já o Brasília sai de uma derrota contra o Minas, atual líder da classificação. O Vasco joga como visitante. A última partida entre os times, em dezembro de 2024, terminou com vitória do Brasília.

FICHA TÉCNICA - BRA x VAS

📅 Data: sábado, 5 de abril;

⌚ Horário: 11h (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio Nilson Nelson, em Brasília

📺 Onde assistir: YouTube e Basquetpass TV

Flamengo e Vasco no NBB (Foto: Mauricio Almeida/R10 Score Vasco)

BOTAFOGO x SÃO PAULO

Nas últimas posições do campeonato, Botafogo e São Paulo buscam subir na tabela. A partida terá o Botafogo como mandante. Em dezembro, os times duelaram pela última vez e a vitória foi do São Paulo.

FICHA TÉCNICA - BOT x SAO

📅 Data: sábado, 5 de abril;

⌚ Horário: 16h (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: a definir

Botafogo e São Paulo em jogo do NBB (Foto: Divulgação/NBB)

PATO x FRANCA

O França é o terceiro no campeonato e busca ampliar a quantidade de pontos. O Pato ocupa a 13ª posição. O duelo será no Ginásio do Pato Branco, no Paraná.

FICHA TÉCNICA - PAT x FRA

📅 Data: sábado, 5 de abril;

⌚ Horário: 17h10 (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio Nilson Nelson, em Brasília

📺 Onde assistir: YouTube, TV Cultura e Basquetpass TV