Cubarsí em ação pela Espanha (Foto: DAX Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 12:23 • Paris (FRA)

Uzbequistão e Espanha se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 10h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris (FRA), em jogo válido pela abertura do grupo C do futebol masculino nas Olimpíadas de Paris 2024. A Fúria, que vive um momento positivo no futebol como um todo, quer empilhar o Mundial Feminino e a Eurocopa masculina com um título no sub-23, enquanto os modestos uzbeques sonham em surpreender na fase de grupos. O jogo terá transmissão do SporTV 3 e do Globoplay.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

Uzbequistão x Espanha

1ª rodada - Grupo C - Olimpíadas 2024



🗓️ Data e horário: quarta-feira, 24 de julho de 2024, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)

📺 Onde assistir: SporTV 3 e Globoplay

🟨 Arbitragem: Dahane Beida-MTN (árbitro); Jerson Santos-ANG e Stephen Yiembe-QUE (auxiliares); Drew Fischer-CAN (quarto árbitro); Lahlou Benbraham-ALG e Tatiana Guzman-NIC (VAR)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

UZBEQUISTÃO (Técnico: Timur Kapadze)

Abduvohid Nematov; Saidazamat Mirsaidov, Mukhammadkodir Khamraliev, Abdukodir Khusanov e Ibrokhimkhalil Yuldashev; Abdurauf Buriev e Diyor Kholmatov; Abbosbek Fayzullaev, Jasurbek Jaloliddinov e Alisher Odilov; Eldor Shomurodov



ESPANHA (Técnico: Santi Denia)

Arnau Tenas; Marc Pubill, Eric García, Pau Cubarsí e Juan Miranda; Álex Baena, Pablo Barrios e Adrián Bernabé; Diego López, Abel Ruiz e Samu Omorodion