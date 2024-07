Julián Álvarez em ação pela Argentina (Foto: ANDRES KUDACKI/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 11:50 • Saint-Étienne (FRA)

Argentina e Marrocos se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 10h (horário de Brasília), no Stade Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne (FRA), em jogo válido pela abertura do grupo B do futebol masculino nas Olimpíadas de Paris 2024. A Albiceleste chega como uma das favoritas ao título, com nomes como Julián Álvarez e a promessa Echeverri, enquanto os africanos contam com o experiente Hakimi para surpreender na chave. O jogo terá transmissão do SporTV 2 e do Globoplay.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina x Marrocos

1ª rodada - Grupo B - Olimpíadas 2024



🗓️ Data e horário: quarta-feira, 24 de julho de 2024, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Stade Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne (FRA)

📺 Onde assistir: SporTV 2 e Globoplay

🟨 Arbitragem: Glenn Nyberg-SUE (árbitro); Mahbod Beigi-SUE e Andreas Soderkvist-SUE (auxiliares); Frida Klarlund-DIN (quarta árbitra); Paolo Valeri-ITA e Ovidiu Hategan-ROM (VAR)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ARGENTINA (Técnico: Javier Mascherano)

Gerónimo Rulli; Gonzalo Luján, Marcos Di Césare, Nicolás Otamendi e Bruno Amione; Thiago Almada, Santiago Hezze e Cristian Medina; Kevin Zenon, Julián Álvarez e Giuliano Simeone



MARROCOS (Técnico: Tarik Sektioui)

Munir Mohamedi; Achraf Hakimi, Ayman El Wafi, Mehdi Boukamir e Akram Nakach; Oussama Targhalline, Benjamin Bouchouari e Amir Richardson; Ilias Akhomach, Soufiane Rahimi e Abde Ezzalzouli

Javier Mascherano comandará a Argentina no duelo com Marrocos (Foto: Divulgação/AFA)