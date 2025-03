Unión Santa Fé x Cruzeiro: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo USF CRU Sul-Americana 1ª rodada - Fase de grupos Data e Hora terça-feira, 1° de abril de 2025, às 19h (de Brasília) Local Estádio 15 de Abril, em Santa Fé, Argentina Árbitro Onde assistir

Unión Santa Fé e Cruzeiro se enfrentam na noite desta terça-feira (1), às 19h (de Brasília), no Estádio 15 de Abril, em Santa Fé. O confronto é válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e terá a transmissão oficial ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

O Unión Santa Fé não vem de bons resultados nos últimos jogos. O time argentino venceu em apenas duas oportunidades em seus últimos 11 jogos do Campeonato Argentino e se encontra na penúltima posição do grupo A.

O Cabuloso, por outro lado, tem uma grande responsabilidade de sair um grande resultado na Argentina devido ao alto investimento com contratações na temporada. No Campeonato Mineiro, o clube decepcionou e foi eliminado para o América-MG nas semifinais. No entanto, o time venceu na estreia do Brasileirão sobre o Mirassol.

Gabriel Barbosa (Gabigol), jogador do Cruzeiro, comemora seu gol durante partida contra o Mirassol no estádio Mineirão pelo Campeonato Brasileiro 2025. Foto: Gilson Lobo/AGIF

Tudo sobre o jogo entre Unión Santa Fé e Cruzeiro pela Sul-Americana (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

UNIÓN SANTA FÉ X CRUZEIRO

1ª RODADA - FASE DE GRUPOS - SUL-AMERICANA



📆 Data e horário: terça-feira, 1° de abril de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio 15 de Abril, em Santa Fé, Argentina;

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

UNIÓN SANTA FÉ (Técnico: Kily Gonzalez): Thiago Cardozo; Gerometta, Nicolás Paz, Franco Pardo, Claudio Corvalán e Mateo Del Blanco; Ezequiel Ham, Profini e Fragapane; Marcelo Estigarribia (Agustín Colazo) e Jeronimo Domina

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim): Cássio, Willian, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Marlon (Kaiki); Wanderson, Matheuzinho, Walace e Dudu; Gabigol e Kaio Jorge