Union Berlin x Bayern de Munique: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Union Berlin recebe o Bayern de Munique neste sábado (15), às 11h30 (horário de Brasília), no Stadion An der Alten Försterei, em Berlim. O confronto válido pela 26ª rodada da Bundesliga terá transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube). ➡️ Clique para assistir no Sportv

O Union Berlin ocupa a 14ª colocação na tabela, com seis pontos de vantagem sobre o primeiro clube na zona de rebaixamento. Na última rodada, a equipe venceu o Eintracht Frankfurt por 2 a 1 e precisa conquistar a segunda vitória consecutiva para se distanciar da zona de vermelha.

O Bayern de Munique, por sua vez, é o líder isolado da competição com 61 pontos, oito a frente do Bayer Leverkusen, segundo colocado. Na última rodada, a equipe foi derrotada pelo Bochum por 3 a 2, em casa.

No último domingo (9), os bávaros conquistaram a classificação para as quartas de final da Champions League após eliminar o Bayer Leverkusen nas oitavas de final, com triunfos por 3 a 0 e 2 a 0. Para o confronto pela Bundesliga, o técnico Vincent Kompany não pode contar com Manuel Neuer, Tarek Buchmann e Aleksandar Pavlović, todos lesionados, além de João Cancelo, que está suspenso.

Tudo sobre o jogo entre Union Berlin e Bayern de Munique (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Union Berlin x Bayern de Munique

BUNDESLIGA - 26ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 15 de março de 2025, às 11h30 (de Brasília);

📍 Local: Stadion An der Alten Försterei, em Berlim;

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

UNION BERLIN: Ronnow, Leite, Querfeld e Doekhi; Rothe, Tousart, Khedira e Juranovic; Hollerbach, Ljubicic e Jeong Wooeyong. Técnico: Kevin McKenna.

BAYERN DE MUNIQUE: Urbig; Laimer, Upamecano, Kim e Davies; Kimmich e Goretzka; Musiala, Coman e Olise; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.