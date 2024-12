Southampton x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo da Liga Inglesa

Southampton e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (18) em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no St. Mary's Stadium, na Inglaterra, com transmissão da ESPN e Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Liverpool encara o Southampton pela Copa da Liga Inglesa (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

SOUTHAMPTON X LIVERPOOL

COPA DA LIGA INGLESA - QUARTAS DE FINAL

📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: St. Mary's Stadium, na Inglaterra;

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SOUTHAMPTON: Ramsdale; Sugawara, Bednarek, Walker-Peters, Harwood-Bellis e Manning; Aribo, Mateus Fernandes e Ugochukwu; Armstrong e Onuachu. Técnico: Simon Rusk

LIVERPOOL: Kelleher; Alexander-Arnold, Van Dijk, Quansah e Gomez; Endo e Mac Allister; Elliott, Jones e Diogo Jota; Núñez. Técnico: Arne Slot