Tottenham x Bournemouth: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Inglês
- Matéria
- Mais Notícias
Tottenham e Bournemouth terão os caminhos cruzados pela terceira rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (30), às 11h (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING). O jogo terá transmissão da ESPN do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Tottenham ⚪
O Tottenham chega na terceira rodada na vice-liderança da Premier League - atrás apenas do Arsenal -, após vencer o Burnley, por 3 a 0, e o Manchester City, por 2 a 0. O destaque de ambos os jogos foi o atacante Richarlison, que participou de todos os gols da equipe de Thomas Frank no campeonato até o momento.
Bournemouth 🔴⚫
O Bournemouth, por sua vez, chega para o duelo após a eliminação da Copa da Liga Inglesa. A equipe de Adoni Iraola perdeu para o Brentford por 2 a 0, em casa. No Campeonato Inglês, perderam na estreia para o Liverpool, em um 4 a 2, e venceram o Wolverhampton pelo placar magro de 1 a 0.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Tottenham e Bournemouth pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Tottenham 🆚 Bournemouth
3ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, dia 30 de agosto, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Simon Hooper
🚩Assistentes: Adrian Holmes, Simon Long e Thomas Bramall (quarto árbitro)
📺VAR: John Brooks (VAR1) e Richard West (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Vicario; Pedro Porro, Van de Ven, Romero e Djed Spence; Palhinha, Bentancour e Pape Sarr; Kudus, Brennan Johnson e Richarlison.
❌ Desfalques: Bryan Gil, Kulusevski, James Maddison, Kota Takai, Manor Solomon e Radu Dragustin.
❓ Dúvidas: Udogie e Bissouma.
Bournemouth (Técnico: Adoni Iraola)
Petrovic; Smith, Diakite, Senesi e Truffert; Adams; Christie, Tarvernier, Brooks e Semenyo; Evanilson.
❌ Desfalques: Julian Araujo e Enes Ünal
❓ Dúvidas: Lewis Cook.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias