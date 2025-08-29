Tottenham e Bournemouth terão os caminhos cruzados pela terceira rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (30), às 11h (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING). O jogo terá transmissão da ESPN do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+



Tottenham ⚪

O Tottenham chega na terceira rodada na vice-liderança da Premier League - atrás apenas do Arsenal -, após vencer o Burnley, por 3 a 0, e o Manchester City, por 2 a 0. O destaque de ambos os jogos foi o atacante Richarlison, que participou de todos os gols da equipe de Thomas Frank no campeonato até o momento.

Bournemouth 🔴⚫

O Bournemouth, por sua vez, chega para o duelo após a eliminação da Copa da Liga Inglesa. A equipe de Adoni Iraola perdeu para o Brentford por 2 a 0, em casa. No Campeonato Inglês, perderam na estreia para o Liverpool, em um 4 a 2, e venceram o Wolverhampton pelo placar magro de 1 a 0.

✅ FICHA TÉCNICA

Tottenham 🆚 Bournemouth

3ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, dia 30 de agosto, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Simon Hooper

🚩Assistentes: Adrian Holmes, Simon Long e Thomas Bramall (quarto árbitro)

📺VAR: John Brooks (VAR1) e Richard West (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tottenham (Técnico: Thomas Frank)

Vicario; Pedro Porro, Van de Ven, Romero e Djed Spence; Palhinha, Bentancour e Pape Sarr; Kudus, Brennan Johnson e Richarlison.

❌ Desfalques: Bryan Gil, Kulusevski, James Maddison, Kota Takai, Manor Solomon e Radu Dragustin.

❓ Dúvidas: Udogie e Bissouma.

Bournemouth (Técnico: Adoni Iraola)

Petrovic; Smith, Diakite, Senesi e Truffert; Adams; Christie, Tarvernier, Brooks e Semenyo; Evanilson.

❌ Desfalques: Julian Araujo e Enes Ünal

❓ Dúvidas: Lewis Cook.

