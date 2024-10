Sport x Ceará: estatísticas, escalações e onde assistir

Sport e Ceará se enfrentam pela Série B do Campeonato Brasileiro (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 09:15 • Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (07), Sport e Ceará se enfrentam pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, as equipes apenas empataram a partida, com o placar final de 0 a 0. O jogo terá início às 21h (de Brasília) com transmissão da TV Brasil, Canal GOAT e Premiere; confira as estatísticas do confronto.

Sport e Ceará duelam pela Série B; confira as estatísticas do confronto em tempo real (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Estatísticas de Sport e Ceará

O Sport chega para o jogo de hoje após apenas empatar com o Mirassol, fora de casa, pelo placar de 0 a 0. O atual terceiro colocado da competição tem um retrospecto muito positivo na Série B neste momento, não sabendo o que é perder nas últimas cinco rodadas, com três vitórias e dois empates, somando até a partida de hoje, 47 pontos.

Já o Ceará precisa vencer o jogo contra o Leão a todo custo. Uma vitória contra a equipe de Recife pode colocar o Vozão novamente no G4, já que é o sexto colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos somados até aqui. Na última rodada, o Ceará bateu o Brusque, diante de sua torcida, pelo placar de 1 a 0. Nos últimos cinco jogos, a equipe cearense soma três vitórias e duas derrotas.

Palpites para o jogo

A disputa entre as duas equipes nordestinas promete render bom entretenimento ao espectador. Ambos os times precisam da vitória para seguir na busca do acesso para a Série A do Brasileirão de 2025. Com isso, o Sport deve ter leve vantagem no equilibrado embate pelo fator casa, mas não seria nenhuma surpresa ver o Ceará saindo de Recife com os três pontos; confira as estatísticas de Sport e Ceará em tempo real.

⚽Escalações prováveis de Sport e Ceará

Sport

Caíque França, Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Felipe, Fabrício Domínguez e Titi Ortíz; Lucas Lima, Barletta e Zé Roberto - Técnico: Pepa.

Ceará

Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Tchoca (Luiz Otávio), Matheus Felipe e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Recalde; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon - Técnico: Léo Condé.