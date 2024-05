Sousa e Bragantino se enfrentam pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2024 (Arte: Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 12:37 • Sousa (PB)

Sousa e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (1), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola vai rolar a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Marizão, na Paraíba, com transmissão do Amazon PrimeVideo (streaming).



➡️ Copa do Brasil: aposte e fature com os mercados a longo prazo do Lance! Betting!

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Sousa e Bragantino (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

SOUSA X RB BRAGANTINO

COPA DO BRASIL - TERCEIRA FASE - IDA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 1 de maio de 2024, às 18h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Marizão, em Sousa (PB)

📺 Onde assistir: PrimeVideo

🟨 Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS)

🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (VAR-Fifa) (BA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SOUSA (Técnico: Paulo Schardong)

Bruno Fuso; Douglas Dias, Breno Cézar, Marcelo Duarte e Jackson; Emersonn Bastos, Hebert Cristian, Alexandre Aruá e Reinaldo; Hiago Ramiro e Diego Ceará.

RB BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires e Gustavo Neves; Vitinho, Mosquera e Eduardo Sasha.

Sousa e Bragantino se enfrentam pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2024 (Arte: Lance!)