Sousa e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h15 (de Brasília), no Estádio Antônio Mariz, em Sousa, na Paraíba, pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo terá transmissão do SporTV e Premiere (pay-per-view). O Dino bateu o Campinense por 3 a 0 no sábado (17), pelo Campeonato Paraibano; já a Raposa vem de vitória por 3 a 1 sobre o Democrata, pelo Mineiro.