Sinner x Fritz: confira horário e onde assistir à decisão do ATP Finals

Jannik Sinner e Taylor Fritz decidem o ATP Finals 2024 (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 11:14 • Turim (ITA)

Jannik Sinner e Taylor Fritz decidem neste domingo (17), às 14h (de Brasília), o ATP Finals 2024, torneio com os oito melhores tenistas do ano realizado em Turim, na Itália. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

➡️Clique para assistir no Disney+

O italiano Sinner, atual número 1 do mundo, terá a vantagem de jogar com o apoio da torcida. O confronto vai reeditar a final do US Open, último Grand Slam do ano, quando Sinner venceu o americano por 3 sets a 0.

Jannik Sinner venceu Taylor Fritz na final do US Open (Foto: Darren Carroll/USTA)

Sinner x Fritz no ATP Finals: horário e onde assistir

Data: 17/11/2024

Horário: 14h (de Brasília)

Onde assistir: ESPN e Disney+