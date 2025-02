Nesta quarta-feira (19), Sergipe e Ceará se enfrentam em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil. Os times duelarão na Arena Batistão, em Aracaju. A bola está prevista para rolar a partir das 20h (de Brasília), e a partida terá transmissão exclusiva do Prime Video (streaming). ➡️Assista a Copa do Brasil na Prime Video

O jogo será disputado sem torcida, pois na Copa do Brasil de 2023, o então presidente da equipe sergipana, Ernan Sena agrediu o árbitro Bráulio Silva Machado no confronto contra o Botafogo. Na época, o empate dava a classificação para o visitante. Por este motivo, a equipe não disputou a edição de 2024.

Dito isso, o Sergipe faz começo morno no ano de 2025. O clube, apesar de estar entre os classificados para a próxima fase no Campeonato Sergipano, está na 7ª posição. A equipe vem de duas derrotas nos últimos jogos e, no torneio, acumulou duas vitórias, três empates e três derrotas. O time está a um ponto do Barra de Sergipe, podendo ficar de fora da próxima fase do estadual.

Aylon, jogador do Ceará comemora seu gol pela Copa Do Nordeste 2025. Foto: Lucas Emanuel/AGIF

O Ceará, por outro lado, está invicto há seis jogos. A equipe venceu cinco partidas seguidas, sendo pelo Campeonato Cearense e pela Copa do Nordeste. No período, o clube marcou 11 gols, sofrendo apenas dois. Diante disso, a sequência de vitórias terminou em um empate contra o Confiança. Entretanto, a boa fase da equipe cearense continua e o time vem embalado para o confronto na Copa do Brasil.

✅ FICHA TÉCNICA

PRIMEIRA FASE - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: Quarta-Feira, 19 de fevereiro de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Arena Batistão, em Aracaju.

📺 Onde assistir: TNT Sports (canal fechado) e Max (streaming)

SERGIPE: William; Luís Roberto, Lucão, Ramon e Fernando Júnior; Adriano Júnior, Léo Fernandes e Vinícius Tsumita; Pedrinho, Pedro Henrique e Reny Max.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Ramon Menezes e Nicolas (Matheus Bahia); Lourenço, Richardson e Mugni; Fernandinho, Aylon e Pedro Henrique.