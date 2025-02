Ceará bate o Fortaleza na reabertura do Castelão; veja os melhores momentos

No Clássico Rei que marcou a reabertura da Arena Castelão — que estava fechada para troca de gramado —, o Ceará bateu o Fortaleza por 2 a 1 na tarde deste sábado (8) e manteve a campanha com 100% de aproveitamento no Campeonato Cearense. Lucas Mugni e Pedro Henrique marcaram para o Ceará ainda no primeiro tempo, enquanto Lucero, de pênalti, descontou para o Fortaleza no segundo, em jogo válido pela 5ª rodada do Estadual.

continua após a publicidade

➡️Libra e LFU dão passo rumo à unificação das ligas; entenda

Como foi Ceará 2 x 1 Fortaleza

O Fortaleza começou melhor, com mais volume de jogo e tentando avançar em jogadas pela esquerda, com Marinho, ou pelo meio, por onde Pochettino era quem procurava organizar a equipe. Foi assim durante os primeiros 15 minutos, mas a falta de efetividade custou caro no minuto seguinte — e o tempo mostraria que para o jogo como um todo. Isso porque, aos 16, Lucas Mugni bateu falta quase na linha de fundo pela direita, chutando direto para o gol e encobrindo o goleiro João Ricardo, na abertura do marcador para o Ceará. O gol desestabilizou o Fortaleza, e o Ceará aproveitou para explorar as falhas na marcação. Assim, aos 25, Pedro Henrique ampliou, após erro coletivo da defesa tricolor.

O técnico Juan Pablo Vojvoda só conseguiu arrumar o time no intervalo. E, no segundo tempo, o Fortaleza foi o senhor das ações no Clássico Rei. O time dominou a partida e passou a maior parte do tempo no campo de ataque. Marinho, caindo principalmente pela direita, era o mais perigoso. Foi ele quem, aos 25, entrou na área e acabou derrubado por Lourenço. Pênalti, que Lucero bateu com categoria dois minutos depois para descontar. Daí até o fim, o Fortaleza seguiu pressionando, mas o Ceará soube se defender e garantir a vitória no clássico — além da invencibilidade no Campeonato Cearense.

continua após a publicidade

Como ficam Ceará e Fortaleza no Estadual

Com a vitória, o Ceará encerra a primeira fase com 15 pontos em cinco jogos no Campeonato Cearense, disparado na liderança do Grupo A. O Fortaleza, mesmo com a derrota, também encerra a primeira etapa na liderança do Grupo B. Os adversários das duas equipes na primeira partida das quartas de final, que acontecem no próximo sábado, ainda não estão definidos.

Pedro Henrique marcou o 2º do Ceará após falha da defesa do Fortaleza (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 x 2 CEARÁ

CAMPEONATO CEARENSE - 5ª RODADA

🗓️ Data e horário: 8 de fevereiro de 2025, 16h30m (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

🥅 Gols: Lucas Mugni (16'/1ºT) e Pedro Henrique (25'/1ºT); Lucero (27'/2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Pedro Henrique, Aylon, Lucas Mugni, Fernando Sobral, Richardson (CEA); Mancuso (FOR)

🏟️Público: 42.464 (total)

💰Renda: R$ 1.284.370,00

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Mancuso, Brítez, Kuscevic (Diogo Barbosa) e Bruno Pacheco; José Welison, Pol Fernández e Pochettino (Calebe); Marinho, Lucero e Moisés (Breno Lopes).

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Ramon Menezes (Willian Machado) e Matheus Bahia; Richardson (Diego), Fernando Sobral (Lourenço) e Lucas Mugni (Rômulo); Pedro Henrique (Galeano), Aylon e Fernandinho.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Candançan (Fifa/SP)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu (PR) e Gisele Cazarin (SC)

4️⃣ Quarto árbitro: Charly Wendy (SC)