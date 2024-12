Já garantido na Libertadores de 2025, São Paulo recebe o Juventude, nesta quarta-feira (4), no MorumBis, em São Paulo (SP). As equipes entram em campo, às 20h (de Brasília), pela 37ª rodada do Brasileirão. A transmissão do duelo será feita pelo Premiere.

Na tabela, o São Paulo está com 59 pontos e ocupa a sexta posição, garantindo a vaga na Libertadores. Já na luta contra o rebaixamento, o Juventude soma 42 pontos e está na 15ª colocação, logo abaixo da área de classificação para a Sul-Americana.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X JUVENTUDE

37ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: MorumBis, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

⚽ PROVÁVEL ESCALAÇÃO

SÃO PAULO (Técnico: Zubeldía)

Rafael, Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco e Sabino; Luiz Gustavo, Alisson (Bobadilla) e Luciano; Lucas, André Silva e Ferreira.

JUVENTUDE (Técnico: Fábio Matias)

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Ewerthon; Ronaldo, Jadson e Mandaca; Lucas Barbosa, Edson Carioca e Gabriel Taliari.

