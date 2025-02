São Paulo e Inter de Limeira duelam nesta segunda-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF), em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Paulista. O confronto havia sido adiado devido ao Tricolor ter realizado parte de sua pré-temporada nos Estados Unidos, fazendo amistosos com outras equipes brasileiras na FC Series. Os comandados de Luis Zubeldía lideram o grupo C com 13 pontos em sete jogos e querem se aproximar da classificação, enquanto a Inter tem apenas cinco pontos e precisa do triunfo para seguir viva na luta contra o rebaixamento. O duelo terá transmissão da CazéTV, do Nosso Futebol, da Zapping TV e do canal oficial do Paulistão no YouTube.

São Paulo perde titular em meio à maratona no Paulistão

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Inter de Limeira

1ª rodada - Campeonato Paulista

📆 Data e horário: segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF)

📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube), Nosso Futebol (YouTube), Zapping TV (serviço de assinatura) e Paulistão (YouTube)

🕴️ Arbitragem: Fabiano Monteiro dos Santos (árbitro); Evandro de Melo Lima e Ricardo Pavanelli Lanutto (auxiliares); Fagson Júnior dos Santos Lima (quarto árbitro); Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, Leonardo Augusto Villa e Adriano de Assis Miranda (VAR)

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Ferraresi, Alan Franco, Ruan, Patryck; Marcos Antonio, Bobadilla; Matheus Alves, Erick e Ferreira; André Silva



INTER DE LIMEIRA (Técnico: Felipe Conceição)

André Luiz; Eduardo, Carlão e Alysson Dutra; Felipe Albuquerque, Flávio, Marlon e Leocovick; Albano, Alex Sandro e Rhuan

