São Paulo x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 04:55 • São Paulo (SP)

O São Paulo recebe o Athletico-PR, neste sábado (9), em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. A bola às 19h (de Brasília), no Estádio Morumbis, com transmissão do SporTV e Premiere (pay-per-view). Enquanto o Furacão é o primeiro time na zona de rebaixamento, com 34 pontos, o Tricolor paulista ocupa a sexta posição com 54 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X ATHLETICO-PR

33ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 9 de novembro de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Morumbis, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein;

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael, Igor Vinícius, Sabino, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri.

ATHLETICO-PR (Técnico: Lucho González.)

Mycael; Léo Godoy, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel; Erick, Felipinho e Zapelli; João Cruz, Julimar e Pablo.