08/11/2024

Recuperado de cirurgia no tornozelo direito, o volante Alisson será relacionado pelo técnico Luis Zubeldía para o duelo do São Paulo contra o Athletico, neste sábado (9), às 21h, no Morumbis, e renovou o seu contrato com o Tricolor até 31 de dezembro de 2027 – o antigo vínculo era válido até o fim de 2026.

- No momento mais difícil da minha carreira, o São Paulo me acolheu. E sou grato por isso. A diretoria foi espetacular comigo neste momento difícil que vivi, quando sofri a lesão, e agora estou feliz de poder voltar. Não me vejo fora do São Paulo, por tudo que vivenciei aqui. E, hoje, me sinto em casa - comemorou Alisson.

O jogador se lesionou na partida contra o Grêmio, no dia 17 de julho, e foi liberado para os treinos sem restrições ao lado do grupo no dia 29 de outubro, terça-feira da semana passada, superando as expectativas de retorno somente na próxima temporada.

- A gestão do São Paulo tem atitude e comprometimento. O Alisson é um jogador que se entrega muito no campo e é um exemplo como cidadão. Para nós, é um orgulho tê-lo aqui. Vai retomar a boa fase que viveu aqui, porque tem treinado muito bem e está pronto para voltar. É um atleta de alta performance e de caráter de grupo. É um dia de muita felicitação ao Alisson - afirmou o presidente Julio Casares.

Campeão da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei em 2024, Alisson foi contratado em 2022 e já disputou 130 jogos pelo Tricolor, com sete gols marcados e 11 assistências. Na atual temporada, antes de sofrer a lesão, o camisa 25 participou de 36 partidas, balançou as redes três vezes e deu dois passes para gols.

O São Paulo, que tem 54 pontos e está em sexto lugar, volta a campo no próximo sábado (9), às 21h, para encarar o Athletico, no Morumbis, pela 33ª rodada do Brasileirão.