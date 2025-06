Sampaio Corrêa x Ceará: onde assistir ao duelo pela Copa do Nordeste

Sampaio Corrêa e Ceará se enfrentam neste sábado (7), às 17h30 (de Brasília), pela sétima rodada da Copa do Nordeste. A partida será disputada no estádio Castelão, no Maranhão, e terá transmissão do SBT na TV aberta regional, na ESPN na TV fechada e Premiere no pay-per-view.

continua após a publicidade

Veja o que está em jogo na última rodada do grupo B da Copa do Nordeste

Para a Bolívia Queria, pouco vale o duelo no Castelão pela competição regional. Chegando após empate com o Altos-PI na Série D, o time maranhense é o lanterna do Grupo B com apenas dois pontos e já está eliminado.

O técnico Zé Augusto deve mandar a seguinte equipe a campo: Renan Rinaldi; Ball, Yan Cristian, Guilherme Barbosa, Cavi; Wadson, Adriano, Jair; Jean Italo, Cássio e Erick Carral.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Ceará chega de derrota pela 10ª rodada do Brasileirão, em jogo atrasado, por 3 a 2 para o Botafogo no Rio de Janeiro. A equipe de Léo Condé ocupa a quarta colocação da chave, com 10 pontos, e depende das próprias forças para avançar de fase.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O provável Ceará tem: Fernando Miguel, Fabiano, Marllon, Machado, Nicolas; Fernando Sobral, Diego; Galeano, Lucas Mugni, Pedro Henrique e Pedro Raul.

continua após a publicidade

Veja mais informações de Sampaio Corrêa x Ceará:

✅ FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA X CEARÁ

7ª RODADA - GRUPO B - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: sábado, 7 de junho de 2025, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: SBT, ESPN e Premiere

🟨 Árbitro: Tarcísio Flores da SIlva

🚩 Assistentes: Luís Carlos de França e Reinaldo de Souza

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Zé Augusto)

Renan Rinaldi; Ball, Yan Cristian, Guilherme Barbosa, Cavi; Wadson, Adriano, Jair; Jean Italo, Cássio e Erick Carral.

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Fernando Miguel, Fabiano, Marllon, Machado, Nicolas; Fernando Sobral, Diego; Galeano, Lucas Mugni, Pedro Henrique e Pedro Raul.