Sampaio Corrêa x Botafogo: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Sampaio Corrêa enfrenta o Botafogo neste sábado (18), pela terceira rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema. A bola rola a partir das 16h30 (horário de Brasília) e será transmitido pela Globo (canal aberto), pelo Sportv (canal fechado) e Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

O Botafogo, orientado por Carlos Leiria, tem 3 pontos e visa manter-se próximo ao líder Maricá, que possui aproveitamento de 100%. A equipe alvinegra, que já venceu o adversário de sábado (18) em todas as três partidas anteriores, incluindo um triunfo por 2 a 1 na última temporada.

Enquanto o Sampaio Corrêa busca seu primeiro triunfo e tenta superar um início de campeonato desafiador, após um empate e uma derrota. Os reforços do clube são o atacante Elias e o meia Rodrigo Dantas.

continua após a publicidade

João Paulo Magalhães toma posse como novo presidente do Botafogo

Sampaio Corrêa e Botafogo se enfrentam neste sábado (18) (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Sampaio Corrêa e Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA X BOTAFOGO

3° RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: sábado, 18 de janeiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema

📺 Onde assistir: Globo (canal aberto), pelo Sportv (canal fechado) e Premiere (pay-per-view)

▶️ Mercado da Bola: Botafogo aumenta a proposta para ter Bitello

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SAMPAIO CORRÊA: Zé Carlos; Eliandro (Elias), Marreta, Thuram, Guilherme; Rodrigo Dantas, Agu, Luan; Pernão, Max, Matheus Iacovelli

BOTAFOGO: Raul; Newton, Kawan, Serafim; Rafael Lobato, Kauê, Patrick de Paula, Vitinho (Kauan), Yarlen, Carlos Alberto (Kayke) e Matheus Nascimento.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo