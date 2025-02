Remo x Capitão Poço: onde assistir e horário do jogo pelo Parazão

Remo e Capitão Poço se enfrentam nesta segunda-feira (3), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Baenão, em Belém. O confronto válido pela quarta rodada do Parazão tera transmissão ao vivo da TV Cultura (canal aberto) e no perfil do Youtube do canal. ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Remo venceu o Águia de Marabá por 1 a 0 no último sábado e ocupa o primeiro lugar, com nove pontos acumulados. O técnico Rodrigo Santana deve fazer algumas mudanças pontuais na equipe titular para a partida.

O Capitão do Poço, por sua vez, empatou com o Castanhal na última quarta (29) em uma partida sem gols. A equipe tem sete pontos e está na sétima colocação do Parazão.

Remo e Capitão Poço se enfrentam nesta segunda (3) (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Tudo sobre o jogo entre Remo e Capitão Poço (onde assistir e horário):

✅ FICHA TÉCNICA

REMO x CAPITÃO POÇO

4ª rodada — Parazão

📆 Data e horário: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Baenão, em Belém

📺 Onde assistir: Tv Cultura (TV aberta) e no canal do Youtube