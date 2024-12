Real Madrid x Sevilla: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Real Madrid recebe o Sevilla neste domingo (22) pela 18ª rodada da La Liga. A bola rola a partir das 12h15 (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

O time de Madrid vem para a partida depois de conquistar a Copa Intercontinental, e ser o maior do mundo pela nona vez. Pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid é o terceiro colocado com 37 pontos - um atrás do Atlético de Madrid e Barcelona. O Sevilla, por sua vez, é o 11º colocado com 22 pontos, nos últimos cinco jogos foram duas vitórias, duas derrotas e um empate.

Real Madrid recebe o Sevilla pelo Campeonato Espanhol (Photo by Mahmud HAMS / AFP)

➡️Vini Jr abre jogo sobre relação com Mbappé no Real Madrid

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID X SEVILLA

18ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: domingo, 22 de dezembro de 2024, às 12h15 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL MADRID: Courtois, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger e Fran García; Valverde, Bellingham e Modric; Güler, Rodrygo e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

SEVILLA: Álvaro Fernández; Carmona, Badé, Gudelj e Salas; Lokonga, Juanpe, Jesus Navas, Saul e Lukebakio; Isaac Romero. Técnico: Garcia Pimienta.