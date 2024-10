Rayssa Leal na etapa da Austrália da SLS: veja horário e onde assistir

Rayssa Leal é a atual bicampeã mundial de skate (Foto: Julio Detefon / CBSk)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 15:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Rayssa Leal chega para mais uma etapa da Liga Mundial de Skate. Bronze nas Olimpíadas de Paris 2024, a brasileira irá competir no Sydney do SLS Championship Tour, que inclui campeões mundiais, atletas que part olímpicos e estrelas em ascensão. O torneio vale pontos importantes para a classificação para o SLS Super Crown World Championship. O evento ocorre nos dias 11 e 12 de outubro (fuso horário de Brasília), na Ken Rosewall Arena e terá transmissão do Sportv.

Vencedora da etapa em San Diego, Rayssa Leal está na terceira posição do ranking, atrás das japonesas Liz Akama e Yukema Oda. Para a brasileira, a posição na tabela é boa, já que as três primeiras se classificam direto para o SLS Super Crown World Championship, que acontece nos dias 14 e 15 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

(Foto: Julio Detefon / Divulgação STU)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Entre os homens, o hexacampeão mundial do SLS Super Crown Nyjah Huston chega determinado a adicionar outra vitória à sua lendária carreira. Junto com ele estarão o ícone do skate australiano Shane O'Neil, o favorito dos fãs, Dashawn Jordan, e o campeão de Sydney 2023, o brasileiro Felipe Gustavo, que chega pronto para defender o título.

SLS SYDNEY CHAMPIONSHIP TOUR - Onde assistir

Sexta, 11/10, 01:50 - Preliminares femininas - SporTV 3

Sábado, 12/10, 03:40 - Preliminares masculinas - SporTV 3

Sábado, 12/10, 22:30 - Final feminina - SporTV 2

Domingo, 13/10, 00:00 - Final masculina - SporTV 2

🛹 Ranking atualizado da SLS

Na temporada 2024, a Street League Skateboarding resgatou o formato de classificação através dos pontos acumulados na temporada. Faltando duas etapas para o SLS Super Crown (Sydney e Tóquio), a SLS anunciou o ranking atualizado do SLS Championship Tour 2024.

Os 20 primeiros homens e as dez primeiras mulheres no ranking garantem sua participação na final mundial de skate street, sendo que os três primeiros skatistas em ambos os sexos se classificam diretamente para as finais, enquanto os demais disputarão as classificatórias, no sábado, dia 14 de dezembro.