Rangers x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Europa League

Rangers e Tottenham se enfrentam nesta quinta-feira (12), em duelo válido pela 6ª rodada da Europa League. A bola rola a partir das 17h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Ibrox Stadium, em Glasgow. O confronto será transmitido pela CazéTV. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

✅ FICHA TÉCNICA

RANGERS x TOTTENHAM

6ª RODADA - EUROPA LEAGUE

📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Ibrox Stadium, em Glasgow

📺 Onde assistir: CazéTV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RANGERS (Técnico: Philippe Clemente)

Butland; Sterling, Souttar, Propper, Jefté, Raskin, Barron, Mohammed Diomonde, Cerný, Bajrami e Igmane

TOTTENHAM (Técnico: Ange Postecoglou)

Forster; Gray, Dragusin, Davies, Udogie, Sarr, Bentancur, Bergvall, Kulusevski, Solanke e Werner

