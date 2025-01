Nesta quarta-feira (29), o Liverpool, dono da melhor campanha na Champions League, visita o PSV em busca da consolidação da liderança na competição. Os Reds vão ao Philips Stadion, em Eindhoven, na Holanda, em partida válida pelo 8º rodada da Champions. A partida está prevista para começar às 17h (de Brasília) e terá transmissão exclusiva da Max (streaming). ➡️Assista à Champions League na MAX com Prime Video

O PSV Eindhoven faz campanha morna na Champions, mas ainda luta e tem claras chances em uma classificação na competição. Apesar da classificação direta parecer distante, o time está bem encaminhado para a disputa dos playoffs de mata-mata classificatório para as oitavas.

O time vem de bons resultados e acumula duas vitórias nos últimos dois jogos, sendo uma partida de Champions e uma de liga holandesa. Porém, a equipe está com dois desfalques importantes. Malik Tillman está fora por lesão e Ryan Flamingo está fora por suspensão.

PSV na Eredivise (Foto: Olaf Kraak / ANP / AFP)

No retrospecto, o PSV tem uma clara desvantagem nos últimos confrontos disputado entre as equipes. Nos últimos seis jogos, foram 5 vitórias do Liverpool e um empate. Na Holanda, o PSV recebeu os Red três vezes e saiu com duas derrotas e o empate, enquanto em Anfield, o Liverpool ganhou todas as partidas que disputou contra o PSV.

O Liverpool, por outro lado, tem a melhor campanha na fase de liga da Champions League. O time de Arne Slot está invicto, tendo sete jogos e sete vitórias na competição, além de ter a segunda melhor defesa da competição, empatada com Arsenal e atrás da Inter de Milão. A classificação para as oitavas já está confirmada e a equipe joga em busca de confirmar a liderança, bem como manter o recorde na competição.

Time do Liverpool é líder da Premier League e da Champions League (Foto: Reprodução/Instagram)

Além da boa campanha na Champions, os Reds também fazem ótima temporada na Premier League, sendo líder isolado da competição, tendo a melhor defesa e o melhor ataque na competição. Somando os últimos jogos, o Liverpool tem quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A última derrota do time foi no dia 8 de janeiro, quando perdeu a partida de ida da EFL Cup para o Tottenham.

