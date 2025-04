PSG x Nice: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Neste sexta-feira (25), PSG e Nice se enfrentam em jogo válido pela 31ª rodada da Ligue 1. O jogo acontece no Parc des Princes, em Paris, na França. O jogo está previsto para começar às 15h45 (de Brasília) e o duelo terá transmissão ao vivo da Prime Video (streaming) e pela CazéTV (Youtube).

O PSG, já campeão do campeonato francês, chega ao confronto apenas cumprindo tabela e buscando quebrar recordes na competição. O clube jogou 30 jogos na liga e ganhou 24 dos que disputou, empatando seis vezes e não perdendo em nenhuma partida. Diante disso, a equipe chega embalada no confronto, porém, deve ter alguns de seus titulares descansando, já que terá uma partida decisiva pela Champions League na próxima semana.

O Nice, por outro lado, ainda muito em jogo pela Ligue 1. O clube briga por vagas em competições europeias e ainda busca se classificar para a Champions League. A equipe está em 5º lugar, com 51 pontos, e o primeiro clube na zona de classificação para a competição tem 53 pontos. No entanto, o clube disputa três vagas com seis times, e por enquanto, está ficando fora.

Confira as informações do jogo entre PSG e Nice pela Ligue 1

✅ FICHA TÉCNICA

PSG X OG NICE

31º RODADA – LIGUE 1

📆 Data e horário: sexta-feira, 25 de abril, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)

📺 Onde assistir: Prime Video (streaming) e CazéTV (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG: Safonov; Hakimi, Beraldo, Hernandez e Mbaye; Zaire-Emery, Mayulu e Lee; Doué, Gonçalo Ramos e Barcola

NICE: Bulka; Abdelmonem, Ndayishimiye e Bard; Clauss, Boudaoui, Rosario e Abdi; Guessand, Boga e Laborde.