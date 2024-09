PSG x Girona: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Paris Saint Germain estreia na Champions nesta quarta-feira contra o Girona (Foto: Lance)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 18:05 • Rio de Janeiro

Paris Saint-Germain e Girona se enfrentam na Champions League 2024/2025 nesta quarta-feira (18), às 16h (horário de Brasília), pela primeira rodada da primeira fase da competição.



Nesta edição da Champions League, a primeira fase sofreu uma mudança de formato. Em vez de uma fase de grupos, agora haverá uma fase de liga com 36 equipes. Cada time jogará oito partidas, sendo quatro em casa e quatro fora, e a classificação será geral.



Dessa forma, o PSG irá encarar Bayern de Munique, Manchester City, Atlético de Madrid, Arsenal, PSV, Red Bull Salzburg, Girona e Stuttgart. Enquanto o Girona vai enfrentar Liverpool, PSG, Arsenal, Milan, Feyenoord, PSV, Slovan Bratislava e Sturm Graz.



Na sua última partida, o PSG derrotou o Brest por 3 a 1. Nos últimos cinco jogos, a equipe comandada pelo espanhol Luis Henrique marcou 17 gols, mantendo uma média acima de 3 gols por jogo, e sofreu apenas 4 gols.



Já o Girona, vem de uma goleada sofrida pelo Barcelona na última rodada do Espanhol. O 4 a 1 em casa veio como um banho de água fria após 2 vitórias seguidas sem sofrer gols.



A transmissão de PSG e Girona será exclusiva do streaming MAX. Os assinantes poderão acompanhar o duelo via aplicativo ou site. É necessário assinar o serviço para acompanhar o jogo a partir das 16h (horário de Brasília), da quarta-feira (18).





Provável escalação do PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Zaire-Emery, Dembélé; Asensio e Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Provável escalação do Girona: Gazzaniga; Francés, David López, Blind e Gutiérrez; Oriol Romeu, Yangel Herrera e Iván Martín; Viktor Tsygankov, Bryan Gil e Abel Ruíz. Técnico: Michel