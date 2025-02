Pouso Alegre x Athletico-PR: onde assistir, horário e prováveis escalações

Pouso Alegre e Athletico Paranaense se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h30, no Estádio Manduzão, em Minas Gerais. O jogo é válido pela primeira fase da Copa do Brasil e terá a transmissão exclusiva da Amazon Prime Video (streaming).

Foto: Luis Garcia/AGIF

Nesta fase do campeonato, o jogo é único e o time com menor pontuação no ranking da CBF é quem tem o mando de campo. Em caso de empate, o clube visitante se classifica.

O Athletico Paranaense tem apenas uma derrota no ano de 2025. Nesse meio tempo, foram seis vitórias, cinco empates e um jogo perdido. O time chega como favorito no duelo e tem como a vantagem do jogo o empate para se classificar.

Por sua vez, no Campeonato Mineiro, o time do Pouso Alegre não conseguiu a classificação para a fase de mata-mata. No ano, são apenas duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. Na segunda rodada do torneio, a equipe sofreu uma das maiores goleadas de sua história: 7 a 0 para o América-MG. Vale ressaltar que essa é apenas a segunda participação do clube na história da Copa do Brasil

Tudo sobre o jogo entre Pouso Alegre e Athletico-PR (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

POUSO ALEGRE - ATHLETICO PARANAENSE

Primeira Fase — Copa do Brasil



📆 Data e horário: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Manduzão, em Pouso Alegre, Minas Gerais;

📺Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

POUSO ALEGRE (Técnico: Henrique Pacheco): Felipe Szymonek; André Krobel, Victão, Samuel Bastos, Felipe Moreira e Guilherme Aguiar; Magno, Fernando Martínez e Foguinho; Maxuel e Jonathan Caicedo.

ATHLETICO-PR (Técnico: Maurício Barbieri): Mycael; Dudu, Belezi, Léo e Fernando; Raul, Felipinho e João Cruz; Isaac, Luiz Fernando e Velasco.