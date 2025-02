Cascavel x América-MG: onde assistir e horário do jogo pela Copa do Brasil

Cascavel e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 19h (horário de Brasília), no Olímpico Regional Arnaldo Busatto, no Paraná. O confronto válido pela primeira etapa da Copa do Brasil terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado) e do Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro e América-MG empatam e decidem vaga para final do Campeonato Mineiro no jogo da volta

O time da casa ficou fora da zona de classificação para a fase mata-mata do Campeonato Paranaense e está há quase dez dias longe dos gramados. Nos últimos cinco jogos, o time perdeu três, empatou uma e venceu outra.

O América-MG, por sua vez, avançou para a final do Campeonato Mineiro após vencer o Cruzeiro nos pênaltis por 4 a 2 no último sábado (22) e enfrenta o Atlético-MG pelo título estadual.

continua após a publicidade

MG - BELO HORIZONTE - 22/02/2025 - MINEIRO 2025, AMERICA-MG X CRUZEIRO - Marlon jogador do America-MG comemora ao final da partida contra o Cruzeiro no estadio Independencia pelo campeonato Mineiro 2025. Foto: Gilson Lobo/AGIF

Tudo sobre o jogo entre Cascavel e América-MG (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

CASCAVEL x AMÉRICA-MG

Primeira Fase — Copa do Brasil

📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de fevereiro de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Olímpico Regional Arnaldo Busatto, na cidade de Cascavel, Paraná;

📺Onde assistir: Premiere e SporTV (TV fechada).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Formato e regulamento da Copa do Brasil de 2025

A competição é dividida em várias fases. As duas primeiras etapas são disputadas em partidas únicas. Nessa fase inicial, os times de melhores posições no ranking nacional de clubes jogam como visitantes. Em caso de empate, a decisão será por pênaltis.

continua após a publicidade

Após essas duas fases iniciais, a partir da terceira fase, o torneio passa a ser disputado em jogos de ida e volta, com novo sorteio para definir os confrontos. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será por pênaltis. Além dos 80 clubes que começam desde a primeira fase, outros 12 times entram diretamente na terceira fase, sendo eles: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Santos, CRB e Paysandu.