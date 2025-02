Porto x Sporting: onde assistir, horário e prováveis escalações

Porto e Sporting se enfrentam nesta sexta-feira (7), às 20h15 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Portugal. O confronto válido pela 21° rodada da Liga Portugal terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado). ➡️Clique para assistir no Sportv

O Porto é o terceiro colocado na competição, com 42 pontos e caso vença o confronto de sexta (7) pode ultrapassar o Benfica e se estabelecer na vice liderança. Na última rodada os porteiros empataram com o Rio Ave por 2 a 2.

O Sporting, por sua vez, é o líder do torneio nacional com 50 pontos e venceu o Farense por 3 a 1 no último jogo. Viktor Gyokeres, é o craque da equipe e é o melhor marcador do campeonato, com 22 gols.

O histórico do confronto mostra 252 jogos, com uma ligeira vantagem do FC Porto (93 vitórias) face ao Sporting (86 vitórias).

Porto e Sporting se enfrentam nesta sexta (7) (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Confira as informações do jogo entre Porto e Sporting

✅ FICHA TÉCNICA

PORTO X SPORTING

21ª RODADA - LIGA PORTUGAL

📆 Data e horário: sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, às 20h15 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Dragão, em Portugal;

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PORTO: Diogo Costa, Tiago Djaló, Nehuén Pérez, Zé Pedro, João Mário, Stephen Eustáquio, Alan Varela, Francisco Moura, Pepê, Rodrigo Mora e Samu Omorodion.

SPORTING: Rui Silva, Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Geovany Quenda, Daniel Bragança, Francisco Trincão e Viktor Gyokeres.