Pittsburgh Steelers x Kansas City Chiefs: veja onde assistir e horário da NFL

O Pittsburgh Steelers recebe o Kansas City Chiefs, nesta quarta-feira (25), às 15h (de Brasília), no Acrisure Stadium, em Pittsburgh (EUA), pela semana 17 da NFL. Os times lideram suas respectivas divisões e já estão garantidos nos playoffs, mas o time da casa continua na briga pelo título da AFC Norte, enquanto os visitantes querem garantir a cabeça de chave da conferência. A partida será transmitida pela Netflix.

Líder da AFC Norte, o Pittsburgh Steelers vem de derrota para o Baltimore Ravens, rival direto pela divisão. Na partida, o quarterback da equipe, Russell Wilson, não teve grande atuação, com uma interceptação e um fumble e a defesa, que é um dos pontos fortes durante a temporada, não conseguiu parar Lamar Jackson, que foi fundamental na vitória dos Corvos por 34 a 17.

Apesar da derrota, a equipe de Mike Tomlin seguem com uma base forte e com grandes jogadores, como T.J. Watt, na defesa, e George Pickens e Najee Harris, no ataque e estão 10-5 de campanha.

O Pittsburgh Steelers perdeu para o Baltimore Ravens por 34 a 17 (Foto: Patrick Smith/AFP)

Já os atuais bicampeões da NFL, o Kansas City Chiefs não encantam, mas segue vencendo partidas. Mesmo com o ataque não passando dos 30 pontos em nenhuma partida da temporada, o time treinado por Andy Reid segue encontrando novos jeitos de vencer partidas, principalmente pela defesa e pelo poder decisão de Patrick Mahomes, que, apesar de não viver um ano de MVP, sempre consegue mover o ataque para pontuar pela vitória.

Na última partida, venceram o Houston Texans por 27 a 19, após grande partida de Mahomes e da defesa, que interceptou C.J. Stroud duas vezes. Com o resultado, a equipe soma 14-1 de campanha.

O Kansas City Chiefs venceu o Houston Texans por 27 a 19 (Foto: Jason Hanna/AFP)

Saiba todos os detalhes da partida entre Pittsburgh Stellers e Kansas City Chiefs pela 17ª semana da NFL:

Ficha técnica ✅

Pittsburgh Steelers x Kansas City Chiefs - NFL

🗓️ Data: 25 de dezembro de 2024, quarta-feira

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

🌎 Local: Acrisure Stadium, em Pittsburgh (EUA)

📺 Onde assistir: Netflix