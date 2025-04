Parma x Juventus: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Ficha do jogo PAR JUV 33ª rodada Campeonato Italiano Data e Hora Segunda-feira, 21 de abril de 2025, às 15h45 (de Brasília) Local Estádio Ennio Tardini Árbitro Onde assistir

A Juventus visita o Parma, nesta segunda-feira (21), às 15h45 (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto será transmitido pela ESPN e Disney +.

Na 5ª colocação do Campeonato Italiano, a Juventus busca recuperar uma vaga no G-4 e lutar por uma vaga na próxima edição da Champions League. A Velha Senhora foi ultrapassada de forma provisória pelo Bologna, que venceu a Inter de Milão por 1 a 0, no domingo (20).

Por outro lado, o Parma segue na luta incessante contra o rebaixamento no Campeonato Italiano. A equipe de Chivu ocupa a 16ª colocação e possui apenas três pontos de vantagem para Venezia e Empoli, que ocupam as 18ª e 19ª colocações, respectivamente.

Tudo sobre o jogo entre Parma e Juventus pelo Campeonato Italiano (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

PARMA X JUVENTUS

33ª RODADA - CAMPEONATO ITALIANO

📆 Data e horário: segunda-feira, 21 de abril de 2025, às 15h45 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Ennio Tardini, em Parma (ITA)

📺Onde assistir: ESPN e Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PARMA (Técnico: Cristian Chivu)

Suzuki; Vogliacco, Leoni e Valenti; Del Prato, Bernabe, Keita, Sohm e Valeri; Pellegrino e Bonny.

JUVENTUS (Técnico: Igor Tudor)

Di Gregorio; Kalulu, Veiga e Kelly; Weah, Locatelli, Thuram e McKennie; González e Conçeicão; Vlahovic.