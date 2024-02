Em jogo válido pela sexta rodada do Paulista, Palmeiras e Ituano vão se enfrentar na noite desta quinta-feira (8), às 21h, na Arena Barueri, em Barueri. O time da capital paulista está invicto no Estadual, com dez ponto e um jogo a menos, diferentemente do time de Itu, que já acumula três derrotas até aqui. A partida terá transmissão de Paulistão Play e Cazé TV.