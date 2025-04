Ficha do jogo BAY DOR 8ª rodada MLS Data e Hora Sábado, dia 12 de abril, às 17h30 (de Brasília) Local Inter&Co Stadium, na Flórida (EUA) Árbitro Chris Penso Onde assistir Apple TV+

Orlando City e New York Red Bulls se enfrentam neste sábado (12), em duelo válido pela 8ª rodada da MLS. A bola rola a partir das 17h30 (de Brasília), no Inter&Co Stadium, na Flórida (EUA), com transmissão exclusiva do serviço de streaming da Apple TV+.

Confira as informações do jogo entre Orlando City e New York Red Bulls pela MLS

✅ FICHA TÉCNICA

ORLANDO CITY X NY RED BULLS

8ª RODADA - MAJOR LEAGUE SOCCER

📆 Data e horário: sábado, dia 12 de abril, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Inter&Co Stadium, na Flórida (EUA)

📺 Onde assistir: Apple TV+ (serviço de streaming)

🟨 Árbitro: Chris Penso

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ORLANDO CITY (Técnico: Óscar Pareja)

Gallese; Freeman, Jansson, Schlegel e Brekalo; Marco Pasalic, Gerbet, Thorhallsson e Angulo; Ojeda e Muriel.

NEW YORK RED BULLS (Técnico: Sandro Schwarz)

Coronel; Nealis, Noah Eile e Parker; Ngoma, Carballo, Edelman e Valencia; Forsberg e Sofo; Choupo-Moting.

