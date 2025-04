Operário-PR x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo OPE GOI 2ª rodada Campeonato Brasileiro Série B Data e Hora sábado, 12 de abril, às 20h Local Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa (PR) Árbitro Bruno Mota Correia Assistentes Luiz Claudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Pereira Var Marcio Henrique de Gois Onde assistir

O Operário-PR e o Goiás enfrentam pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, às 20h, do próximo sábado (12), em Ponta Grossa.

O duelo será transmitido ao vivo pelo Disney+.

➡️ Assista no Disney+

Na estreia da competição, o Goiás venceu o Amazonas por 1 a 0, em casa, com o gol relâmpago de Rodrigo Andrade. O time abriu o placar aos três minutos de partida e também sofreu um um jogador a menos. DG foi expulso no começo da segunda etapa. O jogo também marcou o retorno de Vagner Mancini ao clube.

continua após a publicidade

Na última quarta-feira (09), o Esmeraldino jogou a decisão da Copa Verde contra o Paysandu. Os dois times ficaram no empate por 0 a 0, no Mangueirão. O jogo de volta será no dia 23 de abril, no Serra Dourada.

Vagner Mancini retorna ao Goiás após quatro meses; (Foto: Isabela Azine/AGIF)

A grande novidade no time esmeraldino será o atacante Anselmo Ramon, contratado nesta semana junto ao CRB. Por outro lado, Pedrinho, Esli García e Danielo estão no Departamento Médico.

continua após a publicidade

O Operário-PR está há quase um mês sem perder. Desde então, foi campeão do paranaense e ganhou do Criciúma, de virada, por 2 a 1 na estreia da Série B. Os gols foram marcados por Zuluaga e Rodrigo Rodrigues.

O Fantasma também sofre com um DM cheio com Jacy, Boschilia, Lucas Wingert, Jean Lucas e Kleiton. Nesta semana, o clube anunciou as chegadas de Ademilson (ex-Água Santa), Marcos Paulo (ex-São Paulo e Fluminense) e Jefferson (ex-Vasco e Guarani).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira as informações do jogo entre Operário-PR x Goiás pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR X GOIÁS

2ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE B

📆 Data e horário: sábado, 12 de abril, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa (PR)

📺 Onde assistir: Disney+

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Pereira

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO OPERÁRIO-PR (TÉCNICO: BRUNO PIVETTI)

Elias; Diogo Mateus, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Fransérgio, Indio (Zuluaga) e Neto Paraíba; Allano, Vinicius e Rodrigo Rodrigues.

ESCALAÇÃO GOIÁS (TÉCNICO: VAGNER MANCINI)

Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat; Juninho, Rodrigo Andrade e Marcão; Jajá, Arthur Caíke e Zé Hugo.