Onde assistir à UEFA Europa League 2024/25

O Manchester United é um dos favoritos ao título da Europa League.







26/08/2024

Seguindo o mesmo formato da Champions, a Europa League também irá seguir o formato de uma liga, em grupo único, a partir desta temporada. A competição, a segunda do escalão europeu, conta também com grandes equipes e promete ser uma boa opção para assistir nesta temporada. Quer saber onde assistir à Europa League? O Lance! fala para você.

A Roma de José Mourinho é uma das favoritas ao título da Europa League; confira onde assistir. (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP)

Veja as previsões para essa temporada e saiba onde assistir

Para assistir a nova temporada da Europa League, será necessário assinar o serviço de streaming da Disney, o Disney+. Além disso, o Lance! também faz transmissões da competições, com imagens, em seu canal do Youtube.

Para esta temporada, a Europa League também promete bons jogos, mesmo sendo o campeonato da segunda prateleira do Velho Continente. Entre as principais equipes já confirmadas na competição, temos: Manchester United, Ajax, Roma e Tottenham, por exemplo. As equipes citadas devem figurar entre as principais candidatas ao título da competição.

Assim, bons jogos podem ser vistos logo na primeira fase. Vale lembrar que, com o novo formato, cada equipe terá 6 jogos em primeiro momento, com equipes de diferentes "níveis", definidos pelo sorteio, duas por cada pote da competição. Logo após a definição da primeira fase, os oito primeiros colocados se classificam diretamente às oitavas, enquanto os outros oito serão definidos em um playoff entre o nono colocado e o vigésimo quarto.

Os maiores campeões da UEFA Europa League

Assim, como na Champions, a hegemonia em títulos da competição é de um espanhol, a equipe do Sevilla lidera o ranking com 7 títulos. Veja a lista:

Sevilla: 7 títulos

Liverpool: 3 títulos

Juventus: 3 títulos

Inter de Milão: 3 títulos

Atlético de Madrid: 3 títulos

Como foi a UEFA Europa League 23/24

Na última temporada, o grande campeã foi a Atalanta, que bateu o até então invicto Bayer Leverkusen na final, por 3 a 0, com direito a hat-trick de Ademola Lookman. A artilharia da competição ficou com Aubameyang, que marcou 10 gols pelo Marseille. O garçom da temporada foi o também jogador do Olympique de Marseille, Amine Harit, com 6 passes para gols, seguido pelo companheiro de time Jonathan Clauss, também com 6.