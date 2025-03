As quartas de final da Champions League Feminina continuam nesta quarta-feira (19) com os jogos de ida entre Wolfsburg x Barcelona e Manchester City x Chelsea; veja onde assistir. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY



Onde assistir Wolfsburg x Barcelona

Atual bicampeão da Champions League Feminina, o Barcelona enfrentou dificuldades para garantir a liderança do Grupo D. A equipe precisou vencer o Manchester City na última rodada para alcançar 15 pontos e assegurar a primeira posição.

O Wolfsburg, por sua vez, avançou como vice-líder do Grupo A, somando nove pontos. Tradicional na competição, o time alemão ocupa atualmente a terceira colocação na Bundesliga, atrás de Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt.

Com um elenco estrelado, o Barcelona é apontado como o principal favorito ao título. Sob o comando de Jonathan Giráldez, o time conta com os destaques de Aitana Bonmatí (atual melhor jogadora do mundo), Alexia Putellas e Caroline Graham Hansen, três das principais jogadores da atualidade.

A partida entre Wolfsburg e Barcelona será na VfL Wolfsburg Arena, em Wolfsburg (ALE), começa às 14h45 (de Brasília) e terá transmissão na TNT e na Max.

Onde assistir Manchester City x Chelsea

O Manchester City avançou às fases eliminatórias da Champions League Feminina como vice-líder do Grupo D, somando 15 pontos em cinco vitórias e uma derrota. A equipe chega embalada para o mata-mata, contando com o talento da zagueira Leila Ouahabi, da meio-campista Aoba Fujino e da artilheira Khadija Shaw, que balançou as redes três vezes na fase de grupos.

Por sua vez, o Chelsea teve uma campanha impecável, liderando o Grupo B com 18 pontos conquistados em seis vitórias. As Blues se destacaram pelo forte desempenho coletivo, com a escocesa Erin Cuthbert e a japonesa Maika Hamano sendo peças-chave na trajetória do time até o mata-mata.

A partida entre Manchester City e Chelsea será no Manchester City Academy Stadium, em Manchester (ING), e começa às 17h (de Brasília) e será transmitida pelo DAZN.