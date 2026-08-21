Olympique de Marseille x Strasbourg: onde assistir ao jogo da Ligue 1 No Vélodrome, Marseille e Strasbourg abrem a temporada do Campeonato Francês

O Campeonato Francês (Ligue 1 2026/27) inicia a sua nova temporada nesta sexta-feira (21). Às 15h45 (horário de Brasília), Marseille e Strasbourg se enfrentam no lendário Estadio Orange Vélodrome, em Marselha, pela primeira rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão da CazeTV.

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Ficha do jogo MAR STR Campeonato Ligue 1 2026/2027 Data e Hora 21/08/2026, 15:45 Local Orange Vélodrome - Marseille Árbitro Onde assistir

O Marseille inicia o campeonato de casa nova no comando técnico com a chegada de Bruno Genesio, que assume a missão de liderar o clube após terminar na 5ª colocação da temporada passada e garantir vaga na Europa League. A equipe passou por uma reformulação de verão com as saídas de nomes como Mason Greenwood, Geronimo Rulli e Pierre-Emerick Aubameyang. Por outro lado, o grande destaque ofensivo da pré-temporada é o brasileiro Igor Paixão, que vem em sequência embalada com gols nos últimos quatro jogos. Para a estreia, o time não contará com Quinten Timber, suspenso por cartões acumulados.

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Do outro lado, o Strasbourg também passa por mudanças e será comandado pelo técnico português Hugo Oliveira. O time tenta superar um verão turbulento, marcado pelas perdas do meia Julio Enciso e do lateral Valentin Barco no mercado, além do sério desfalque do atacante Joaquin Panichelli, fora de combate por lesão no joelho. A equipe aposta na criatividade de Sebastian Nanasi para tentar quebrar um tabu incômodo: o Strasbourg não vence o Marseille atuando no Orange Vélodrome desde 1997.

✅ Ficha do jogo: Marseille x Strasbourg

Competição: Campeonato Francês / Ligue 1 2026/27 (1ª rodada)

Campeonato Francês / Ligue 1 2026/27 (1ª rodada) 📅 Data: Sexta-feira, 21 de agosto de 2026

Sexta-feira, 21 de agosto de 2026 ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)

15h45 (de Brasília) 📍 Local: Orange Vélodrome, Marselha (França)

Orange Vélodrome, Marselha (França) 📺 Onde assistir: X Sports (TV aberta) e Cazé TV (YouTube)

📋 Prováveis Escalações

MARSEILLE:

Jeffrey de Lange; Emerson, Leonardo Balerdi, Derek Cornelius e Himad Abdelli; Pierre-Emile Hojbjerg, Geoffrey Kondogbia e Angel Gomes; Timothy Weah, Amine Harit e Igor Paixão. Técnico: Bruno Genesio.

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STRASBOURG:

Filip Jorgensen; Guéla Doué, Andrew Omobamidele, Ismael Doukouré e Ben Chilwell; Pape Diong e Samir El Mourabet; Diego Moreira, Sebastian Nanasi e Giovanni Reyna; Sékou Mara. Técnico: Hugo Oliveira.

Onde assistir à partida entre Marseille e Strasbourg (Arte / Lance!)

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