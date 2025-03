Nottingham Forest x Manchester United: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo NOT MAN 30ª rodada Premier League Data e Hora terça-feira, 1 de abril de 2025, às 16h (de Brasília) Local City Ground, em Notthingham Árbitro Jarred Gillett Var Michael Salisbury Onde assistir

Nottingham Forest e Manchester United se enfrentam nesta terça-feira (1), às 16h (de Brasília), no estádio City Ground, em Notthingham. A partida é válida pela 30ª rodada da Premier League e terá a transmissão exclusiva da Disney+.

O Nottingham vive uma ótima fase na temporada. No último jogo, o clube se classificou nos pênaltis contra o Brighton pela FA Cup. Na Premier League, o time se encontra na 3ª posição com 54 pontos e busca a vitória em casa para se manter na zona de classificação para a próxima edição de Champions League.

O Manchester United, por outro lado, tenta se reerguer no Campeonato Inglês. O Red Devils está estacionado na 15ª colocação e não tem perspectivas em se classificar para alguma competição continental da próxima temporada. No entanto, o time de Ruben Amorim não perde na Premier League desde 16 de fevereiro e trabalha para seguir com a sequência.

Time do Nottingham Forest comemora gol contra Manchester United. (Photo by Darren Staples / AFP) /

Confira as informações do jogo entre Nottingham Forest e Manchester United

✅ FICHA TÉCNICA

NOTTINGHAM FOREST X MANCHESTER UNITED

RODADA 30 - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 1 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: City Ground, em Notthingham, Inglaterra

📺 Onde assistir: Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NOTTINGHAM FOREST (Técnico: Nuno Santo)

Matz Sels; Aina, Nikola Milenkovic, Murillo, Neco Williams; Ryan Yates, Eliott Anderson; Anthony Elanga, Gibbs-White, Callum Hudson-Odoi; Taiwo Awoniyi



MANCHESTER UNITED (Técnico: Ruben Amorim)

André Onana; Leny Yoro, Lindelof e De Ligt; Manuel Ugarte, Mazraoui, Diogo Dalot, Eriksen, Alejandro Garnacho e Bruno Fernandes; Rasmus Hojlund