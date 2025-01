Nottingham Forest X Liverpool: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Nottingham Forest enfrenta o Liverpool nesta terça-feira (14), às 20h (horário de Brasília), no City Ground, em Nottingham, na Inglaterra, em um confronto direto pela Premier League 2024/25. O jogo terá transmissão ao vivo do Disney+(streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Liverpool, liderado por Arne Slot, somou 46 pontos em 19 jogos. Por outro lado, o Nottingham Forest, sob a liderança de Nuno Espírito Santo, acumulou 40 pontos após 20 partidas. O histórico entre as equipes indica uma rivalidade equilibrada, com o último encontro na temporada resultando em uma vitória do Forest por 1-0.

Ambos os times apresentam desfalques para a partida. O Nottingham Forest não contará com Ibrahim Sangaré, enquanto o Liverpool estará sem Joe Gomez.

Nottingham Forest e Liverpool se enfrentam nesta terça (13) (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Confira as informações do jogo entre Nottingham Forest e Liverpool

✅ FICHA TÉCNICA

NOTTINGHAM FOREST x LIVERPOOL

21° RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 14 de janeiro de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: City Ground, em Nottingham, na Inglaterra

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NOTTINGHAM FOREST: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Dominguez; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood.

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Jones, Gakpo; Diaz.