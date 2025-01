Noroeste x Palmeiras: onde assistir, horário e prováveis escalações

Na segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista de 2025, o Palmeiras enfrenta o Noroeste neste sábado (18), no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. A partida está agendada para as 18h30 (de Brasília) e será transmitida pela CazéTV (Youtube). ➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

O Noroeste, sob a liderança de Paulo Comelli, retorna à elite do Paulistão e conta com o apoio da torcida em casa para desafiar o Palmeiras, um dos favoritos ao título. O time de Bauru pode adotar uma estratégia defensiva para neutralizar os pontos fortes do adversário.

O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, tem dúvidas na escalação, mas espera-se o retorno de Gustavo Gómez e Raphael Veiga.

Este será o primeiro encontro entre as equipes desde 2011. Historicamente, o Verdão tem vantagem no confronto direto, com 37 vitórias contra sete do Noroeste e 14 empates.

Noroeste e Palmeiras se enfrentam neste sábado (18) (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Noroeste e Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA

NOROESTE X PALMEIRAS

SEGUNDA RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: sábado, 18 de janeiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru

📺 Onde assistir: CazéTV (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NOROESTE: Felipe Alves; Rodolfo, Luizão, Maycon, Cicinho, Miraíma, Denner, Jesus, Felipe, Carlão, Lopes.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Atuesta e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Facundo Torres e Flaco López (Rony).