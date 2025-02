Para enfim encerrar a edição de 2025, a final do simples do Rio Open está cada vez mais perto. Neste domingo (23), os dias de competição do maior torneio de tênis da América do Sul chegam ao fim com a disputa da final do simples. Ao vencerem as semifinais, Alexandre Müller e Sebastián Baez se enfrentam uma final surpreendente. A partida acontecerá, às 17h30 (de Brasília), na quadra central Guga Kuerten do Jockey Club Brasileiro e será transmitida com exclusividade pelo SporTV, em TV fechado e através do streaming Globoplay.

Para fechar o Rio Open 2025, a final será marcado por uma surpresa: o francês Alexandre Muller, algoz de João Fonseca. O tenista ainda impediu uma decisão totalmente argentina ao bater Francisco Cerundolo, 26º e quarto favorito, nas quartas, e o Francisco Comesana, 86º colocado. Atual campeão do torneio, Sebastian Baez, número 31 do mundo, chega de uma vitória sobre um compatriota: o argentino Camilo Ugo, 91º colocado.

Brasileiros venceram a final de duplas do Rio Open

Rafael Matos e Marcelo Melo venceram a final do Rio Open 2025 e marcaram seus nomes na história do tênis mundial. A dupla 100% brasileira, formada por um gaúcho e um mineiro, conquistou o título do maior torneio sul-americano, o ATP 500 do Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (23).

A parceria entre Rafael Matos, da ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC), e do ex-número 1 do mundo Marcelo Melo, derrotou os espanhóis Pedro Martinez e Jaume Munar por 2 sets a 0. Com parciais de 6/2 7/5, o jogo teve 1h37min de duração na lotada quadra central Guga Kuerten do Jockey Club Brasileiro.

Saiba todos os detalhes sobre a final do Rio Open

Rio Open 2025

Alexandre Müller x Sebastián Báez

🗓️ Data: domingo, 23 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: às 17h30 (de Brasília)

🌎 Local: Jockey Club Brasileiro, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: SporTv e Globoplay