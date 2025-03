Ficha do jogo 7ª rodada Copa do Nordeste Data e Hora Quarta-feira, dia 26 de março, às 21h30 (de Brasilía) Local Castelão Árbitro Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE) Assistentes Rodrigo Guimaraes Pereira (SE) Onde assistir

Moto Club x Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Castelão, em São Luís (MA), em jogo válido pela Copa do Nordeste. A transmissão da partida será pelo Premiere.

Já classificado para a próxima fase, o Vitória joga por uma vitória para garantir a primeira colocação do grupo A. O Leão tem 14 pontos conquistados em quatro vitórias e dois empates, e pode terminar a fase de grupos como um dos dois únicos invictos na competição.

Por outro lado, o Moto Club chega para o confronto com uma chance de se classificar para a próxima fase. Contudo, o lanterna do grupo A precisaria vencer o Vitória e contar com tropeços de Altos, CRB, Sousa e Ferroviário para ir à próxima fase.

✅ FICHA TÉCNICA

Moto Club x Vitória

Copa do Nordeste (7ª rodada)

📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de março de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Castelão, em São Luís (MA);

📺Onde assistir: Premiere.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Moto Club (Técnico: José Augusto)

Allan Thiago; Ball, Yan, Luis Fernando e Wadson; Felipe Dias, Pedro Dias e Hadrian; Vitinho, Luis Gustavo e Jean.

Vitória (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Claudinho, Camutanga, Zé Marcos e Hugo; Ricardo Ryller e Ronald; Gustavo Silva, Pepê (Thiaguinho) e Osvaldo; Carlinhos.

