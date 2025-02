Monaco e Reims se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 16h45 (de Brasília), no Stade Louis II, em Mônaco (FRA). A partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Francês tem transmissão da CazéTV (YouTube) e do Prime Video (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Prime Video

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em declínio técnico na temporada após a eliminação na Champions League para o Benfica, o Monaco está na quinta posição do Campeonato Francês, com 40 pontos (12 vitórias, quatro empates e sete derrotas), além de 45 gols marcados e 31 sofridos (14 de saldo).

continua após a publicidade

Por outro lado, o Reims vive dificuldade no Campeonato Francês e briga contra o rebaixamento para segunda divisão. Na 15ª colocação, o clube tem 22 pontos (cinco vitórias, sete empates e 11 derrotas), com 26 gols marcados e 35 sofridos (-9 de saldo).

Tudo sobre o jogo entre Monaco e Reims (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Monaco x Reims

24ª Rodada — Campeonato Francês

📆 Data e horário: sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025, às 16h45 (de Brasília);

📍 Local: Stade Louis II, em Mônaco (FRA);

📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube) e Prime Video (streaming);

🟨 Arbitragem: Éric Wattellier (árbitro); Hicham Zakrani, Ludovic Reyes (assistentes) e Samir Zolota (quarto árbitro);

🖥️ VAR: Yohann Rouinssard e Mehdi Mokhtari (assistente).

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Monaco (Técnico: Adi Hütter)

Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa; Zakaria, Camara; Akliouche, Minamino, Ben Seghir; Biereth.

❌ Desfalques: Balogun (ombro), Golovin (virilha) Magassa (pancada na cabeça) e Teze (tendão).

⚪ Reims (Técnico: Samba Diawara)

Diouf; Sekine, Okumu, Gbane, Akieme; Am Kone, Atangana, Patrick; Ito, Teuma, Nakamura.

❌ Desfalque: Kipre (suspensão por expulsão).

➡️ Confira a tabela completa do Campeonato Francês 2024/25