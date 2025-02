Fiorentina e Lecce se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 16h45 (de Brasília), no Stadio Artemio Franchi, em Florença (ITA). A partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Italiano tem transmissão exclusiva do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Após uma sequência de três derrotas consecutivas, a Fiorentina tentará retomar a luta por uma vaga entre os quatro primeiros do Campeonato Italiano. Na liga, a Viola está na sexta posição com 42 pontos (12 vitórias, seis empates e oito derrotas), além de 41 gols feitos e 28 sofridos (13 de saldo).

Por outro lado, o Lecce vive dificuldade no Campeonato Italiano e briga contra o rebaixamento para segunda divisão. Na 16ª colocação, o clube tem 25 pontos (seis vitórias, sete empates e 13 derrotas), com 18 gols feitos e 42 sofridos (-24 de saldo).

Tudo sobre o jogo entre Fiorentina e Lecce (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Fiorentina x Lecce

27ª Rodada — Campeonato Italiano

📆 Data e horário: sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025, às 16h45 (de Brasília);

📍 Local: Stadio Artemio Franchi, em Florença (ITA);

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming);

🟨 Arbitragem: Marinheiros (árbitro), Giallatini e Colarossi (assistentes) e Santoro (quarto árbitro);

🖥️ VAR: Dipaolo e Aureliano (assistente).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟣 Fiorentina (Técnico: Raffaele Palladino)

De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Mandrágora; Zaniolo, Fagioli, Folorunsho; Beltrán.

❌ Desfalques: Adli, Gudmundsson, Colpani (lesionados) e Richardson (suspensão por cartões amarelos);

❓Dúvidas: Kean e Folorunsho.

🔵 Lecce (Técnico: Marco Giampaolo)

Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Pierret, Coulibaly; Pierotti, Rafia, Morente; Krstovic.

❌ Desfalques: Marchwinski e Gonzalez (lesionados);

❓Dúvida: Helgason.

➡️ Confira a tabela completa do Campeonato Italiano 2024/25