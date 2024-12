Monaco e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (18), em jogo válido pela 16ª rodada da Ligue 1. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Louis II, com transmissão da CazéTV. A equipe do principado ocupa a terceira colocação do Campeonato Francês com 30 pontos, enquanto os parisienses lideram a competição com 37. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

✅ FICHA TÉCNICA

Monaco x PSG

Ligue 1 - 16ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Louis II, em Mônaco;

📺 Onde assistir: CazéTV.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MONACO (Técnico: Adi Hütter)

Majecki; Vanderson, Kehrer, Singo (Salisu), Caio Henrique (Elebi); Matazo, Camara; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Embolo.

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Neves e Ruiz; Dembélé (Lee), Barcola e Gonçalo Ramos.

