Jogo do Flamengo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 10:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Na noite deste domingo (25), Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam no Maracanã pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, as equipes empataram em 1 a 1. O jogo tem início às 20h (de Brasília). A transmissão fica por conta do Premiere.

Flamengo e Bragantino se enfrentam no Maracanã (Foto: Diogo Reis/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Flamengo ainda está disputando todas as competições possíveis no calendário brasileiro. O clube se classificou na quinta-feira (22) na Libertadores, mesmo perdendo para o Bolívar por 1 a 0, no jogo de volta das oitavas, já que havia construído vantagem de dois gols na primeira partida. Além disso, nesta semana o Rubro-Negro também conheceu o seu adversário nas quartas da Copa do Brasil, que será o Bahia.

Já o Red Bull Bragantino chega em momento oposto ao do Flamengo. O Massa Bruta foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Corinthians na disputa de pênaltis. O Brasileirão agora é a única esperança de bons resultados na temporada para a equipe de Bragança Paulista.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Flamengo x Red Bull Bragantino (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Red Bull Bragantino

Brasileirão Série A - 24ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 25 de agosto, às 20h

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

⚽Prováveis escalações de Flamengo e Red Bull Bragantino

Flamengo

Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Léo Ortiz, De la Cruz e Gerson; Luiz Araújo e Carlinhos - Técnico: Tite

Desfalques: Everton Cebolinha, Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Wesley e Vinã (Lesionados).

RB Bragantino

Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Eduardo e Luan Cândido; Raul, Jadsom e Lincoln (Jhon Jhon); Helinho, Henry Mosquera (Vitinho) e Sasha - Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques: Lucas Evangelista (Suspenso); Eric Ramires, Juninho Capixaba, Pedro Henrique, Lucão e Matheus Fernandes (Lesionados).