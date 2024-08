Jogo do São Paulo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

São Paulo encara o Vitória pela 24ª rodada do Brasileirão. Foto: Jhony Pinho/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o São Paulo enfrenta o Vitória pela vigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o reencontro do técnico Thiago Carpini com seu ex-time, o Tricolor Paulista. No primeiro turno, a melhor ficou com a equipe paulista, ao bater o clube baiano pelo placar de 3 a 1. O jogo deste domingo (25), começa a partir das 18h30, com transmissão apenas do Premiere.

O São Paulo chega embalado no jogo de hoje após classificação na Libertadores. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O São Paulo vem de uma boa vitória contra o Nacional do Uruguai pelas oitavas de final de Libertadores, resultado que credenciou o Tricolor do Morumbi nas quartas de final da competição. No Brasileirão, no entanto, o clube vem de derrota para o rival Palmeiras. Os comandados de Luís Zubeldía devem aproveitar a força da torcida no Morumbis para voltar a boa fase no Brasileirão.

Já o Vitória busca um resultado positivo na competição para ir se distanciando da zona de rebaixamento. Atualmente, o clube está na primeira posição fora da zona e uma vitória seria importante para sair de perto de Cuiabá, Corinthians, Atlético-GO e Fluminense. Este será o retorno do técnico Thiago Carpini ao Morumbis após passagem pelo São Paulo no início do ano.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre São Paulo x Vitória (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Vitória

Brasileirão Série A - 24ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 25 de agosto, às 18h30

📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

⚽Prováveis escalações de São Paulo e Vitória

São Paulo

Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Alan Franco (Ferraresi) e Welington; Luiz Gustavo (Marcos Antônio) e Bobadilla; Lucas, Wellington Rato e Michel Araújo; Calleri (André Silva) - Técnico: Luís Zubeldía.

Desfalques: Rodrigo Nestor e Luciano (Suspensos); Ferreirinha, Alisson e Pablo Maia (Lesionados).

Vitória

Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Edu, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Ricardo Ryller e Machado; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro - Técnico: Thiago Carpini.

Desfalques: Neris (Suspenso); Luan Santos (Questões Contratuais).