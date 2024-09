Milan e Lecce se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Italiano Serie A (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 03:33 • Milão (ITA)

Milan e Lecce se enfrentam nesta sexta-feira (27), pela sexta rodada do Campeonato Italiano Série A 2024/25. A bola rola a partir das 15h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão, com transmissão de ESPN e Disney+. Os donos da casa ocupam a sétima colocação com oito pontos, enquanto os visitantes estão em 17º com cinco somados.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Milan e Lecce (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

MILAN x LECCE

CAMPEONATO ITALIANO - 6ª RODADA

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 27 de agosto de 2024, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: San Siro, em Milão (ITA)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MILAN (Técnico: Paulo Fonseca)

Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders, Pulisic; Rafael Leão, Morata, Abraham.

LECCE (Técnico: Luca Gotti)

Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Dorgu, Rebic, Morente, Krstovic.