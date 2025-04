Messi joga? Onde assistir e prováveis escalações de Los Angeles FC e Inter Miami

Ficha do jogo LAF INT Quartas de final Copa dos Campeões Concacaf Data e Hora quinta-feira, 3 de abril de 2025, à 00h30 (de Brasília) Local BMO Stadium, em Los Angeles, Califórnia Árbitro Onde assistir

Los Angeles FC e Inter Miami se enfrentam na madrugada desta quinta-feira (3) pelo jogo de ida das quartas de final da Copa dos Campeões Concacaf. A bola começa começa a rolar à 00h30 (de Brasília) no BMO Stadium, em Los Angeles, e terá a transmissão exclusiva da Disney+ (streaming).

Messi bate para marcar um dos gols do Inter Miami diante do Philadelphia Union, pela MLS. (Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O Los Angeles FC perdeu no jogo de volta das oitavas de final do torneio, porém passou pelo placar agregado de 4 a 2. Apesar da classificação, o clube não consegue ter constância na temporada. São quatro derrotas nos últimos cinco jogos, e o time se encontra apenas na 8ª colocação do Grupo Leste da MLS.

O Inter Miami, por outro lado, vive a melhor fase de sua história. O time de Lionel Messi está invicto no ano de 2025 e ganhou suas últimas sete partidas. Na Copa dos Campeões Concacaf, o clube venceu todas as quatro partidas disputadas. Além disso, o Inter Miami se encontra na primeira posição da MLS. Após começar no banco de reservas no último jogo, Messi deve voltar ao time titular.

Tudo sobre Los Angeles FC e Inter Miami (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

LOS ANGELES FC X INTER MIAMI

QUARTAS DE FINAL - JOGO DE IDA - COPA DOS CAMPEÕES CONCACAF

📆 Data e horário: quinta-feira, 3 de abril de 2025, à 00h30 (de Brasília)

📍 Local: BMO Stadium, em Los Angeles

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LOS ANGELES FC (Técnico: Steve Cherundolo)

Lloris; Palencia, Marlon, Long e Hollingshead; Delgado, Igor Jesus e Tillman; Martínez, Giroud e Bouanga

INTER MIAMI (Técnico: Javier Masquerano)

Ustari; Fray, Falcon, Aviles e Jordi Alba; Picault, Redondo, Busquets e Segovia; Messi e Suárez.